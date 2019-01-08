Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir.

Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz.

Açıklamadığımız 6 il kaldı. Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat biz açıklayacağız.

Cumhur ittifakı 31 Mart akşamı zaferle bu yoldan çıkacaktır. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet' benim ifademle 'illet ittifakı'na karşı zaferimizi ilan edeceğiz.

Biz yurtta sulhu sloganla değil demokrasimizi savunmamazı güçlendirerek sağlayacağımızı biliyoruz.

Biz milletin hakkının hukukunun özgürlüğünün alanını genişletmeye çalıştıkça bunların faşist yüzleri ortaya çıkıyor. Bu ülkede yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir.

CHP zihniyeti önümüzdeki seçimlerde inşallah milletimizden hak ettiği dersi alacaktır.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kwh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. 2.5 milyonun üzerindeki hanede 80 milyon liralık faturayı devlet karşılayacak.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşların kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak. Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek.