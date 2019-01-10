Maduro için ilk tören Venezuela Yüksek Mahkemesinde düzenlendi.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkemeye gelişinde anayasa  yargıçları tarafından karşılandı.

Resepsiyon alanındaki tören şeref defterini imzalayan Oktay, İran,  Rusya, Çin, Bolivya ve Filistin başta olmak üzere törene katılan ülke liderleri  ve temsilcilerle sohbet etti.

Yemin töreni, Maduro'nun tören salonuna eşi Cilia Flores ile  girmesiyle başladı.  Alkışlarla tören salonuna giren Maduro, yüksek yargı üyeleri  ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile tokalaştı.

Maduro, yüksek mahkeme başkanının huzurunda yemin ederek göreve  başladı. Nicolas Maduro, daha sonra salondakilere ve yüksek mahkeme etrafında  toplanan vatandaşlara hitap etti.

Konuşması esnasında salonda bulunan konuk devlet başkanları ve ülke  temsilcilerini takdim eden Maduro, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı  "selamünaleyküm" diyerek selamladı ve Oktay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ı temsilen Venezuela'da olduğunu söyledi.

Yemin töreni Yüksek Mahkemedeki törenin ardından Askeri Akademide  devam etti. Tören, burada yapılan geçit töreninin ardından sona erdi.