Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetenin müfteri yazarı Aytunç Erkin “Türkiye gazetesi günde 8 bin satıp tirajını 127 bin gösteriyor. Haksız yere ilan parası alıyor” diye yazdı. Oysa Türkiye’de satış rakamları en net olan gazete Türkiye.

KAYITLAR ORTADA

Türk basınını abonelik sistemiyle tanıştıran Türkiye gazetesi... Baskı merkezlerinde basılan gazeteler, Turkuvaz Dağıtım üzerinden baş bayilere gidiyor. Bürolarımız gazeteleri teslim alıp okurlarına ulaştırıyor. Yani tirajımız Turkuvaz Dağıtım’ın kayıtlarıyla sabit. Her bir okurun adı ve adresi gün gibi belli. Sözcü’nün müfteri yazarı, Türkiye’nin de kendi gazeteleri gibi bedava dağıtıldığını sanıyor. Sözcü, rakamları çarpıtacağım derken eli ayağına dolaşıyor.

İŞTE GERÇEK RAKAMLAR

Aytunç Erkin’ın taşra baskısındaki ve internet sitesindeki yazısında “Türkiye gazetesi günde 8 bin satıyor, 127 bin gösteriyor” diye yazdı. Şehir baskısında ise rakam 135 bine çıkarıldı. Yanlış rakamlar veren yazar, saatler içinde tiraja 8 bin ekleme yaptı. Gazetemizin haftalık ortalama satışı 132 bin 870. Sözcü’nün ise 251 bin 476... Sözcü’nün çirkin yayınları tirajlarını da olumsuz etkiledi. Gazetesinin tirajında son bir haftada 14 bin 261 düşüş yaşandı.