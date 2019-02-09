Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı olduğu tespit edilen 20 muvazzaf askerden Z.E., Ö.E., M.E.A., F.U., G.D. ve İ.Y. tutuklandı. R.B.B., M.E.G., M.Ü., A.Y.B., F.T., İ.B., O.Ü., S.K., O.A., M.C., G.İ. ve O.İ. ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan S.K. ve H.K.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.