Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

İSTANBUL

Mahallî seçimlere 17 gün kala haber toplantımızın konuğu olan AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, çalışmalarını anlattı. 2014-2018 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapan Turan, iki temel problemle baş edeceğini vurguladı. Tarihî yarımadaya yönelik projelerini aktaran Turan’ın açıklamaları özetle şöyle...

İstanbul’daki seçimlerde kafa kafaya bir sonuç görmüyorum. Binali Bey’in en az yüzde 4 farkla kazanacağını düşünüyorum. AK Parti milletin umudu. Fatih genelinde de bir sıkıntı görünmüyor. İlçede büyük işler yapıldı ama sıkıntılar var. Fatih, nüfusu artmayan bir ilçe. Kalabalıkları artıyor fakat yerleşik nüfusu artmıyor. Nüfus 420 bin civarı. Kayıtlı 100 binin üzerinde mülteci var. 70 bini Suriyeli, gerisi diğer ülkelerden... Bence, göçmenler iyi yönetilirse büyük bir güç. Çünkü İstanbul aslında bir göçmen şehri.

RADİKAL KARARLAR ALINMALI

Fatih’te insanlara sorduğunuzda iki temel sıkıntı var. Birincisi güvenlik, ikincisi otopark... Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir yer. Böyle bir ilçenin çok ama çok huzurlu olması gerekir. Radikal kararlar alınmalı. Şimdiden 30 yer belirledik. Yeni otoparklar inşa ederek meseleyi çözeceğiz. İlçede eskimiş bir yapı stoku bulunuyor. On bir binin üzerinde metruk bina mevcut. Tarihî dokuya uygun şekilde hepsi elden geçecek.

BİRİKİM ORTAYA ÇIKACAK

Klasik belediyecilik anlayışıyla problemleri çözmek çok zor. Vatandaşımız çok sevmesine rağmen semti terk ediyor. Kadınlarla gençlerin ulaşacağı sosyal ve kültürel alanlar yetersiz. Önce Fatih’in entelektüel birikimini ortaya çıkaracağız. Kültür ve sanatta var olan zenginlikleri canlandıracağız. Yenikapı’ya iki futbol sahası çalışmamız var. Spora erişmek isteyenlere destek vereceğiz. Böylece gençler suça bulaşmaktan uzaklaşacak. Tarihî surların iç tarafını temizleyeceğiz. Oraya bir millet bahçesi yapacağız. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Dört tane tarihî mekânı kütüphane ve etüt merkezine dönüştüreceğiz.

YENİ ROTALAR OLUŞTURACAĞIZ

Tarihî eserlerin çoğu ihya edildi. Tamamına yakını ayağa kaldırıldı. Ancak hikâyemiz yok. Bunu gerçekleştireceğiz. Fatih’teki dört yer, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde. İstanbul’da 30 bin civarındaki tescilli eserin 12 bini Fatih’te. Ecdadın yadigârı, üç medeniyete ait büyük şaheserler yine ilçemizde. Dolayısıyla potansiyeli çok büyük. İstanbul’a gelen turistlerin ortalama konaklama süresi iki buçuk gün. Bu şehir için çok az. Süreyi en az dört güne çıkarmalıyız. Meseleyi turizmcilerle de konuştuk. İstanbul’u ziyaret edenlere sunamadığımız öyle rotalarımız var ki... Mimar Sinan rotası bile yok. Oysa hangi turist gelirse gelsin kendinden bir şey görüyor. Fatih inşallah yeniden kadim olacak. Maneviyat tekrar doruğa çıkacak. Bu dönüşüm ekonomiyi de direkt etkileyecek. Ticaret gelişecek.

DENİZE HAVUZ VAADİ

“Üç tarafımız denizle çevrili. Çok enteresandır buna rağmen Fatih’te yaşayan gençlerin denizle hiçbir irtibatı yok. Samatya kıyısında ‘deniz havuzları’ yapacağız. Gençler burada kontrollü bir şekilde yüzebilecek. Yeni dönemde özellikle kadınlarımız için önemli bir ‘kariyer merkezi’ projemiz var. Kadın Beceri Merkezleri”nin de sayısını artırarak burada üretilen ürünleri sertifikalandıracağız. Tamamen el ürünü olacak bunlar.”