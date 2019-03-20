Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı CahitTurhan, Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinde ayrı ayrı kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) bugünden itibaren ortak geçiş uygulamasının başladığını söyledi.

SERBESTÇE KULLANABİLECEKLER

Söz konusu uygulamayla araçların beklemeden daha hızlı geçiş yapabileceğini ifade eden Turhan, yeni sistemle OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip abonelerin, istedikleri gişeyi serbestçe kullanabileceklerini dile getirdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANMAYACAK

Turhan, eskiden cezalı olarak nitelendirilen bu geçişlerin ücretinin, bundan sonra abonelerin sahip oldukları karttan düşüleceğini, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını kaydetti.