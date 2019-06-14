Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plakası önceden bildirilen aracı takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe Süleymanpaşa’nın girişinde aracı durdurdu.

İçerisinde 3 kişinin yer aldığı araçta arama yapan polis ekipleri yaptıkları aramalarda 570 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ile 20 bin TL para ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor