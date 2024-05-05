TFF Başkan Adayı Erdal Alkış’tan iddialı açıklamalar: 2 milyar dolarlık fon hazır

İhlas Medya’yı ziyaret eden TFF Başkan Adayı Erdal Alkış “Federasyon arpalık... Futbolu dipten çıkaracağız” dedi. Dürüst, şeffaf yönetim vurgusu yapan Alkış, naklen yayın pastasını dört katına çıkaracağını belirterek “Şu an 2 milyar dolarlık fon hazır. Bu paralar kulüplere akacak” dedi

Türk futbolunu yönetmeye talip olan başkan adaylarından Erdal Alkış, İhlas Medya Grubu’nu ziyaret etti. Hem projelerini anlatan hem de inanılmaz iddialarda bulunan Alkış’ın açıklamaları şöyle: “TFF arpalık olmuş; özel uçaklar, seyahatler... Futbol maalesef dibe vurdu. Hasan Doğan’ın bıraktığını tamamlayacağım... Para kaynaklarımız hazır. Şu an 2 milyar dolarlık fon hazır bekliyor. Naklen yayın pastasını dört katına çıkaracağız. Bu paralar kulüplere akacak... ”

YILDA 50 ARDA SÖZÜ

“Bir sene içerisinde Türkiye’de yaklaşık 500 milyon dolar iddaa geliri sağlayacağız... Haftada bir maçın VR üzerinden yayınlanmasını sağlayarak 30-40 milyon dolar gelir sağlayacağız... Kuracağımız Türk Ligi ve Asya yapılanmasından UEFA’dakinin en az iki katını kazanacağız... Beş yılda 50 Arda çıkarmazsak bize ‘Yuh’ olsun. Türkiye’nin yetenek sorunu yok gelişimini sürdürememe sıkıntısı var. Öyle bir sistem yapacağız ki ülkenin hiçbir değeri kaybolmayacak...”

FAKİRLERE DOKUNACAĞIZ

“Fatih Terim’e ödenen paranın 10’da 1’ine yeni bir eğitim modeli kuracağız. Bu modelle sadece bir değil kaleciden forvete 11 ayrı mevkide yetenekler yıldızlaşacak... Zengin çocuğu futbolcu olmaz, olsa da sayıları bir elin parmaklarını geçmez. Biz fakir çocuklarına dokunacağız. Türkiye’de 200 futbol okulu açacağız. Bunun 20’si Urfa, Diyarbakır, Van başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu illerimizde olacak. Her biri Altınordu gibi elit ve yarışmacı özellikler taşıyacak.”

VAR TAMAMEN DEĞİŞECEK

“Futbolumuzun en temel sorunu; güven, adalet ve dürüstlük. VAR hakemlerini tamamen değiştireceğim. Tamamı dışarıdan, daha sivil bu işleri bilen arkadaşları lig başlayana kadar yetiştireceğiz. Ayrıca VAR’da iki eski futbolcu olacak... Riva’ya artık kulüp başkanları taviz koparmak için gelemeyecek... TFF fonu kuracağız. Mevcut borçlarının tamamını çok uygun şartlarda 3 yıl ödemesiz, 7 yıla kadar taksitler hâlinde yeniden yapılandıracağız... Millî takımın hocası yerli ve genç olsun...”

ARAZİLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

İhlas Medya Grubu’nu ziyaret eden Erdal Alkış, TFF’nin 2024 bütçesini hâlâ açıklayamadığını belirterek “Dolar 9 TL iken 129 milyon TL, kırtasiye gideri yazdılar. Bu nasıl gider, nasıl üç kağıt? Araziler birilerine peşkeş çekildi biz bunlara izin vermeyeceğiz” dedi.

MEYDAN BOŞ DEĞİL

İki yılda iki yeni şampiyon

Süper Lig tarihi 6 şampiyonla özetlenemez! Bakın Almanya’ya hiç şampiyon olmamış yeni bir takım namağlup yolunda ilerliyor. İddia ediyorum bizde de iki yılda iki yeni şampiyon çıkacak. Nasıl mı? Meydan boş değil artık biz buradayız. İtibar suikastine izin vermeyeceğiz. Ne zayıfın hakkını güçlüye ne de güçlünün hakkını zayıfa yediririz.

İNANILMAZ...

Para teklif ediyorlar

Şu süreçte öyle şeyler yaşıyorum ki akla zarar. X kulübün başkanını arıyorlar, ‘Üç delegeyi değiştir şu kadar para ödeyelim’ teklifinde bulunuyorlar. Şaşıyorum. Telefondaki konuşma kayıtları olmasa inanmayacağım, maalesef. Bana da ‘’Çekil adaylıktan’’ diye akla hayale gelmeyecek tekliflerde bulunanlar oldu hepsini tersledim.