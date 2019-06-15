Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün Tekirdağ geneli ile Çanakkale'nin Boğaz çevresindeki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı
15.06.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Etiketler : tekirdağ,Çanakkale,
631155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631155.aspx
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