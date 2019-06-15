Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün Tekirdağ geneli ile Çanakkale'nin Boğaz çevresindeki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.