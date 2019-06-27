Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla çeşmeden akan suyu içen köpek izlemeye doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Cami cemaati tarafından beslenen, sokak köpeği abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan su içiyor.



O kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Cami cemaatinin sokakta yaşayan köpekler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden köpek cemaat tarafından çoğu zaman tavuk ve et ile besleniyor.



