Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

LGBT’lerin yürüyüş skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor. Valiliğin izin vermemesine rağmen, Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayan LGBT’ler sözde ‘onur yürüyüşü’ için Taksim ve çevresinde toplandı. Toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Toplanan güruh yürüyüş boyunca homofobiye karşı sloganlar attı. Aynı gün içinde CHP’li birçok belediyenin de ‘LGBT aşkı’ depreşti. Birçok il ve ilçe belediyesi, resmî Twitter hesaplarından eşcinselliğe yönlendirircesine açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar yürüyüşlere ve CHP’li belediyelerin tavrına büyük tepki gösterirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını göreve çağırdı. Tepki gösterenlerin değindiği bir diğer konu ise 2011 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin oldu. Sözleşmenin ailevi değerleri yok ettiğini öne süren vatandaşlar bir an önce feshedilmesini istedi.

ASIL TEPKİ ÇANAKKALE BELEDİYESİNE

Çanakkale Belediyesinin ‘Pride2019’ etiketiyle yaptığı ‘Aşkım da değişebilir gerçeklerim de… (Turgut Uyar). Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak!” Tweet’ine karşı Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da belediyenin Tweet’ini alıntılayarak “Çanakkale içinde vurdular beni :(((“ açıklamasını yapmıştı. Çanakkale’nin sıradan bir şehir olmadığına değinen Turan “Çanakkale, kahraman şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına ev sahipliği yapan kadim bir kenttir. Çanakkale’mizin; değerlerimizle bağdaşmayan, toplumun mihenk taşı aile kurumunu zedeleyen böyle bir konuyla gündeme gelmesi son derece üzüntü vericidir. Belediye başkanları şahsi hesaplarında istediğini paylaşsın, istediği etkinlikte yürüsün, eylem yapsın, ne hâlleri varsa görsünler. Ancak bunun belediyenin kurumsal hesabından yapılıyor olması utanç vericidir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu mübarek beldelerde belediye başkanlığı yapanlar kendilerine gelmelidirler. Belediyeler toplumları zedeleyen böylesi bir konuyu sosyal mecralarda pazarlamaya, bu zihniyete aracılık yapmaya çalışamazlar. Bu bir ayıptır. Bu sorumsuz ve edepsiz yaklaşımı Çanakkale’nin evlatlarına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KİM NE DEDİ?

“AİLE, BUGÜNÜMÜZ VE YARINIMIZ”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Aile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Toplumumuzun yapısını korumak ancak millî ve manevi değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak ile mümkün.

“GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: İnsana huzur, mutluluk, güç ve güven veren sağlıklı bir aile yapısı toplumumuz için elzemdir. Aile bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü hastalıklı davranıştan neslimizi korumak en öncelikli görevimizdir. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye.

“MİLLETE KARŞI BÜYÜK AYIP”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Toplumsal ifsada yol açacak düşünceleri “Özgürlük” kisvesi altında alenen yaşayarak millî ve dinî değerlerimizi hedef alanları canıgönülden desteklemek, bu millete karşı yapılan büyük bir ayıptır. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin en değer verdiği kurum anne-baba-çocuk ve büyüklerinden oluşan ailedir. Aileyi bitirmek teşebbüsü, bu milleti bitirme teşebbüsüdür. Bu teşebbüs de akim kalacaktır.

“TOPLUMU VE AİLEYİ TAHRİPTİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Toplumun özü ailedir. Ailenin geleneğini bozmak toplumu tahrip etmektir. Hiçbir gerekçe aile aleyhinde bulunamaz.

“BUNA SESSİZ KALMAYALIM”

AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın: Bugün özellikle CHP’li belediyelerin #Pride2019 başlığıyla eşcinselliği teşvik edici paylaşımları, kadın ve erkekten oluşan ailenin gücüne inanan bizler için kabul edilemez. Aile en güçlü kurumumuzdur, korumak ve sağlam temeller üzerine oturtmak için sessiz kalmayalım.

“AİLE YAPISINA SALDIRIDIR”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: Aile; toplumların kutsal çekirdeği ve geleceğidir. Bir toplumu yok edip, tarih sahnesinden silmek isteyenler ilk önce orada aile yapısına saldırırlar. Birilerinin, ülkemizin en büyük gücü olan aile müessesesini hedef almalarının asıl nedeni işte budur.

“MANEVİYATIMIZ DARBE YER”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel: İnancımız, aileyi iki cihan saadetinin anahtarı, dünyada cenneti yaşamanın ortamı olarak tanımlar. Bunun için aileyi dışlayan her adım, aile bağlarının zayıflamasına sebep olan her davranış aynı zamanda millî ve ma-nevi bünyemize vurulmuş ağır bir darbedir.

“AİLE MUTLULUK GETİRİR”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez: Aile kavramı beraberinde huzuru, güveni ve mutluluğu getirir. Aynı zamanda bir toplumu ayakta tutarak geleceğe taşıyan en önemli unsurdur. Güçlü aile güçlü toplumu, güçlü toplum da güçlü ülkeyi oluşturur. Biz ailemizle çok mutluyuz.

“DESTEK OLANLAR SUÇA ORTAKTIR”

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya: Sapıklıklarını meşru göstermek sureti ile toplumsal değerleri hedef alanların amacı; İnsan, aile ve millet olmanın önüne geçmektir. Bunlara destek olan herkes bu suça ortaktır.

“ORGANİZE PAYLAŞIM YAPILIYOR”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: Eşcinsel yaşamı özendiren, teşvik eden, Türk aile yapısının altını dinamitleyen bugünkü CHP belediyelerinin bu organize paylaşımlarını halkımızın takdirine bırakıyorum.

“AİLEMİZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bireylerin millî ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır. Nesli korumak, aileyi korumakla mümkündür. Ailemiz, geleceğimizin teminatıdır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ: ŞİRAZEDEN ÇIKTINIZ KENDİNİZE GELİN!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından LGBT’lerin yürüyüşüne gönderme yaparak “Bu eşsiz topraklarda, 1071’ten bu yana devam eden onurlu yürüyüşümüzü, değerlerimize sahip çıkarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İstanbul’un Arnavutköy Belediyesi ise yaptığı paylaşımda “Bizi biz yapan, bizi Türk milleti yapan değerleri hiçe sayarak kendi toplumuna yabancılaşmak akıl işi değil. Şirazeden çıkan belediyeler. Kendinize gelin!” açıklamasını yaptı. Malazgirt, Adıyaman, Balıkesir, Fatih, Elazığ, Sivas, Rize, Kahramanmaraş, Muş, Gaziantep, Malatya, Kayseri gibi il ve ilçe belediyeleri de yaptıkları açıklamalarla Türk aile yapısının bozulmasına yönelik atılan adımlara tepki gösterdi.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Eşcinselliği yaygınlaştırmaya yönelik tweetlere karşılık #ailemizherseyimiz ve #LGBTsapikliktirahlaksizliktir etiketleri yoğun bir talep gördü. ‘#ailemizherseyimiz’ etiketine 160 binin üzerine Tweet gelirken #LGBTsapikliktirahlaksizliktir etiketine ise 20 bine yakın Tweet geldi.