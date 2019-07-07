Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’li belediyeler, LGBTİ’lilerin sözde ‘onur yürüyüşün’e sosyal medyadan destek verdi. Bu destek sonrası gündeme gelen ‘İstanbul Sözleşmesi’ tartışılmaya başlandı. Özellikle Twitter üzerinden hükûmet cephesine yönelik sert yorumlar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerden İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu’nun toplanması sonrası böyle saldırıların yaşanması bunun bir algı operasyonu olduğunu ortaya koydu. Bu toplantıya yönelik atılan Tweet’lerde ‘LGBTİ’ye zemin hazırlandığı’ yönünde ifadeler kullanıldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, bu algı operasyonuyla ilgili gazetemize açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi’nde şiddetin önlenmesiyle alakası 81+1 madde olduğunu söyleyen Milletvekili Kalsın “Toplumsal cinsiyetçiliği özendirici maddeler içermiyor. İnsanların özellikle muhafazakar kesimlerin algısıyla oynanıyor. Bu kesimlerin hassasiyetleri var. Bütün olayların başına İstanbul Sözleşmesi’ni bağlamak doğru değil. Şiddetin önlenmesi noktasında tıkanan yerleri inceliyoruz. Komisyon’da dengeleri içeren kararlar alınıyor, çözüm olunuyor. 81+1 maddede asla eş cinselliği özendirici madde yok. Sadece bir referans var; o da toplumda devletin her kesime yönelik şiddeti önleme yükümlülüğünü hatırlatıyor o kadar. Komisyonda sıkıntılı noktaları önlemek adına hareket ettiklerini aktaran Kalsın “Biz bu tür çalışmalar yaparken birilerinin toplumun sinir uçlarıyla oynaması doğru değil. Troller bilgi kirliliği oluşturuyor” dedi.