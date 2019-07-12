Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma törenleri kapsamında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve İhlas Haber Ajansının katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop’a TBMM Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar eşlik etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan fotoğraf karelerini inceleyen Şentop, Batuhan Yaşar’dan fotoğrafların hikâyesiyle ilgili bilgi aldı. Fotoğraf sergisini çok anlamlı bulduğunu ifade eden TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin hafızalarda her zaman canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti. Darbecilerin öncelikli hedeflerinin TBMM olduğunu ifade eden Şentop “15 Temmuz, açık bir şekilde FETÖ terör örgütünün taşeron olarak teşebbüs ettiği bir darbeydi. Türkiye’yi istikrarsız ve yönetilemez hale getirmek için yapılan bir teşebbüstü. Hain darbecilerin yaptıklarını ve milletimizin direnişini hafızamızda canlı tutmalıyız. Milletimiz daha önceki darbelerden farklı olarak buna asla geçit vermeyeceğini ortaya koydu. 15 Temmuz’da milletimizin direnişi Türkiye’de asla darbe olamayacağını, kimsenin de buna teşebbüs etmemesi gerektiğini çok açık şekilde ortaya koydu. Foto Muhabirleri Derneği ve İhlas Haber Ajansının fotoğraflarını burada servis ediyoruz. Görüntüler çok önemli. Fotoğrafların ayrı bir önemi var. Darbe teşebbüsünün birçok noktada önemli stratejik hedefleri vardı ama en önemli hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisiydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi. Dünya tarihinde benzeri olmayan bir olay. Milletin Meclisi’ne üç bomba atmışlar. Genel Kurul toplantı hâlinde birkaç metreyle genel kurula isabet edecek bombalar. Orayı muhafaza ediyoruz. Yaşananları hafızamızda taze tutmak için” dedi.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar 15 Temmuz'u anlattı: "Öleceksek bugün ölelim"

EKMEKLERİNE YAĞ SÜRMEDİK

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, TBMM ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışının ardından sergiyi ve o kara gecede yaşananları değerlendirdi. Yaşar, şöyle konuştu: Bugün bu serginin burada açılmış olması çok önemli. O gece yaşananların, yüzlerdeki mimiklerin, o ifadelerin tekrar hatırlanmasına vesile oldu. Toplumca balık hafızalı olarak adlandırıldığımız için o geceyi belki unuttuk. Çocuklarımızın hafızalarında yer eden bir geceydi. Psikolojik olarak Ankara ve İstanbul’da bütün çocukların etkilendiği bir geceydi. Orada kırılma anları vardı. Çok şükür ki İhlas Medya Grubu, hem TGRT hem İhlas Haber Ajansı hem de Türkiye gazetesi demokrasi bayraktarlığı yaptı. Yeri geldi karartmalar yaptı. Darbecilerin ekmeğine yağ sürmemek için ne gerekiyorsa onu yaptı. Yeri geldi sıcak anları anlık olarak, canlı olarak aktardı. 2013’te Gezi ile başlayan, daha sonra 17-25 Aralık ve daha sonra 15 Temmuz’la taçlandırılmak istenen bu darbe girişimi; medyasıyla, Türk milletiyle tarihte ilk defa başarısız oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kapısına kilit vurulmak istenen bir geceydi, bu böyle hatırlanmalı. İHA’nın 60 fotoğrafı var bu sergide. Hepsi o geceye dair bayraktarlık yapmış fotoğraflar. İhlas Haber Ajansının bu fotoğraflara imzasını atmış olması, çorbada önemli bir tuzunun olması, bizim için çok önemli...