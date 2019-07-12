İstanbul Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi
12.07.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Etiketler : İstanbul Pendik,
636558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636558.aspx
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