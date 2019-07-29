Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TSK’daki terfi ve tayinlerin belirleneceği kritik Yüksek Askerî Şûra’ya (YAŞ) sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan YAŞ toplantısının, bir günde tamamlanması bekleniyor. Bu yılki YAŞ’ta komuta kademesinde değişiklik beklenmezken ordu komutanlıklarında ise yenileme olacağı değerlendiriliyor. Kara’da yedi korgeneral, Deniz’de bir koramiral, dördüncü yıldızı takacak. 15 Temmuz’dan sonraki ilk Şura’da general ve amiralliğe terfi edip üç seneyi geride bırakan 87 tuğgeneral ve tuğamiral de terfi bekliyor.

Listeler üzerinde titizlikle çalışmalar gerçekleştirilirken, askerî personelin özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler yoğunlaşmış durumda. FETÖ’nün ankesör ile örgütün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tam gaz devam ediyor. Toplantı öncesinde FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmaları yürüten savcılarla görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ankesör soruşturmalarına yönelik yapılacak operasyonlar henüz tamamlanmadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak itirafçı olarak hücresini deşifre eden örgüt elemanlarının teşhis ettiği bazı kişiler hakkında işlem yapılmadı. Yapılan görüşmelerde ankesör soruşturmasına takılan ve şüpheli konumunda olan kişilerin durumları değerlendiriliyor.