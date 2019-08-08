Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Erdoğan, ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek, “Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Harekât merkezi kurulmasının kararı verildi. Şu an tarih söyleyemem ama harekât merkezinin kurulmasıyla beraber süreç başlayacak” dedi.



KIRIM’IN İLHAKINI TANIMIYORUZ

Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını belirten Erdoğan, “Soydaşlarımızın tarihî anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Ukrayna ile karşılıklı atılacak birçok adım olduğunu belirten Erdoğan, görüşmede 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirlediklerini dile getirdi.



Zelenskiy’den Ruslana’lı örnek

Türk iş dünyasını Ukrayna’da yatırıma davet eden Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin kendileri için kazançlı bir ülke olduğunu ilginç bir örnekle açıkladı. Zelenskiy, “Eurovision’da ülkemizi temsil eden Ruslana burada birinci olmuştu. Bir futbol takımımız da burada kupa almıştı” dedi.