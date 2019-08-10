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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusu vurgusu
10.08.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusu için ağustos ayını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ağustos ayı zaferlerimize bir yenisi daha eklenecek' dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fırat doğusu,
643055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643055.aspx
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