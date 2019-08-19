Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde erkekler arasında büyük bir popülarite kazanan sakalın estetik görümü için güçlü ve sağlıklı olması gerekiyor. Saat ve gözlüğün ardından son dönemlerde erkeklerin yeni tutkusu haline dönüşen sakal ve bakımıyla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan e-ticaret platformu sakalbaba.com, daha gür sakallar için yapılması gerekenleri sıraladı.

Paylaşılan öneriler şu şekilde sıralandı:

“Sabırlı olun

Sakal sıklığı ve modeli fark etmeksizin sakalın ihtiyacı olan en önemli etkenin kişinin iradesi olduğunu unutmayın. Dolayısıyla sizin bir parçanız olan ve gerektiği yerde sizi temsil dahi eden sakallarınızı gürleştirmek için sabırlı olun.

Periyodik bakım

Sosyal yaşamın bir parçası haline gelen sakallara özenle ve sabırla periyodik olarak bakım yapılmalıdır. Özellikle sakal düzenli olarak taranmalıdır. Sakal taramak hem sakalın hava almasını sağlar hem de masaj etkisi oluşturarak kan dolaşımını hızlandırır. Hatta sakalları düzenli olarak taramak, çıkan sakalların yönünü ve biçimini şekillendirmekte faydalıdır.

Düzenli beslenin

Sağlıklı ve gür sakallara sahip olmak için stresten uzak durun ve düzenli beslenin. Bu sayede hem cilt sağlığınızı koruyacak hem de kıl köklerinin yapısının güçlenmesine yardımcı olacaksınız. Sağlıklı beslenen ve stresten uzak duran bireylerin sakallarının, dış etkenlerden kaynaklanan bir dezenformasyon söz konusu olmadığı takdirde daha parlak sakallara sahip olduğu görülmektedir.

Gereken zamanı ayırın

Sakal bakımınızı düzenli bir şekilde yaparak sakallarınızın daha gür ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çeşitli püf noktalar yardımıyla oldukça basit ve günde birkaç dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bazı uygulamalar sayesinde daha gür sakallara sahip olabilirsiniz.

Sakal serumu kullanın

Sakal serumu, içerdiği aktif bileşenler sayesinde sakal ve bıyık köklerini besler ve güçlendirir. Güçlenen ve beslenen sakal ve bıyık kökleri daha güçlü uzar.”