Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet Bahçesi’nin ihalesi 5 Eylül’de yapılacak. TOKİ’nin ‘Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ adı ile açtığı ihalede, proje 147 bin 430 metrekarelik alanı kapsıyor. İçinde daha önce hobi bahçelerinin de bulunduğu alanda, biri 200 metrekare, diğeri 175 metrekare olmak üzere iki biyolojik gölet olacak. Ayrıca, tuvalet ve lavaboların yanı sıra, Bilim Merkezi ile mescit yapılacak. Kampüse İstanbul Boğazı’nın simgesi olan erguvan başta olmak üzere yüzlerce ağaç dikilecek. YTÜ öğrencilerinin tepkisi üzerine, projeyle ilgili Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, Millet Bahçesi’nin hafta içi üniversitedekiler tarafından kullanılacağı, hafta sonu ise halka açılacağı belirtilerek şöyle denildi: “Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, mezunlarımıza ve ailelerine hafta sonları bir program çerçevesinde Davutpaşa Millet Bahçesini tanıtmak, Tarihî Hamam, Otağ-ı Hümayun, Fil Ahırları, Osmanlı Koğuşu, Sancak Köşkü gibi tarihî mekânları gezmeleri ve yeni kurulacak Bilim Parkı’nda hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için rehberler eşliğinde özel turlar düzenlenecektir.”