Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te başlayan ve kahvaltı sonrasında da devam eden görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita bir araya geldi
01.09.2019 - 13:56 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ve eşi Aminata Keita ile görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Emine Erdoğan,Mali Cumhurbaşkanı Keita,Aminata Keita,
647650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647650.aspx
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