Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

"Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, sağladığımız kolaylıklardan daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz. Türkiye bölgesinde önemli bir yatırım ve lojistik üssü."

"Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır"

"Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir"

DETAYLAR BİRAZDAN...