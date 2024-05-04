Kuzey Irak şehidine son veda! Cenazeye bakanlar ve Özgür Özel de katıldı

MSB duyurdu, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım isabet eden asker şehit oldu

MSB duyurdu, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Ali Yerlikaya duyurdu: Bir asker şehit oldu

Ali Yerlikaya duyurdu: Bir asker şehit oldu

Dün Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda şehit olan Ata Göçmen, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene bakanlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’in kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavu. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR VE ÖZEL DE KATILDI

Göçmen için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Göçmen’in naaşı defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Şehit Ata Göçmen’in 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.