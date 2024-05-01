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Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin yüreği şehit haberleriyle kavruluyor... Şırnak'ta askeri aracın devrilmesiyle 2 askerin şehit olmasının ardından Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu.
 
Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu P.Uzm.Çvş. Sait Toktaş şehit oldu.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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