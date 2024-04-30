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Şırnak'ta askeri araç devrildi, şehit ateşi Antalya'ya düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta askeri araç devrildi, şehit ateşi Antalya&#039;ya düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden abtsubay Mustafa Şen'in acı haberi ailesine ulaştı. Şehit astsubay Şen, yarın memleketi Antalya'da defnedilecek.

Çakırsöğüt Komando Tugayı’na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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