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TÜRK-İŞ hesapladı, açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TÜRK-İŞ hesapladı, açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ'in açıkladığı hesaba göre, Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL, yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 olarak belirlendi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin üzerinde kabul edildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2024 Nisan ayındaki açlık ve yoksulluk sınırına yönelik araştırmasını yayımladı.  TÜRK-İŞ'e göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,5,yıllık ortalamada ise yüzde 77,55 şeklinde hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI 57 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Açıklanan araştırmada gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 57.736 TL olarak belirlendi. Bir kişinin yaşam maliyeti ise 22,992 TL oldu.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKTI

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Nisan ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  17.725,19 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ hesapladı, açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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