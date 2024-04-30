Tüm bankalara yazı gitti, tarih belli oldu: Temassız ödemede yeni dönem

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Ajanslar 30 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Ajanslar

İlgili Haberler Kredi kartı sonradan taksitlendirme uygulaması devam edecek

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1.500 liraya çıkarıldı.