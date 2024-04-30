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Tüm bankalara yazı gitti, tarih belli oldu: Temassız ödemede yeni dönem

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1.500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 lira olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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