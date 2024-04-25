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Kredi kartı sonradan taksitlendirme uygulaması devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kredi kartı sonradan taksitlendirme uygulaması devam edecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının kredi kartlarıyla alışverişlerde taksitlendirme olanaklarını sınırlamasıyla birlikte, kredi kartına sonradan taksitlendirme imkanının kaldırıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Tüm detaylar şu şekilde...

Son dönemde kamu bankalarının alışveriş kategorilerindeki taksitlendirme imkanlarını sınırlamasıyla birlikte, kredi kartına sonradan taksitlendirme uygulamasının kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu. Kredi kartlarıyla alışverişlerde taksitlendirme seçeneğinin devam ettiği netlik kazandı. Tüm detaylar şöyle...

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SONRADAN TAKSİTLENDİRME KALKTI MI?

Kredi kartları üzerinden yapılan alışverişlerde sonradan taksitlendirme uygulamasının kaldırılacağına dair iddialar, kamu bankalarının alışveriş kategorilerindeki taksitlendirme olanaklarını sınırlamasıyla gündeme geldi. Özellikle Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın, giyim, market, elektronik gibi alanlarda taksitlendirme imkanlarını sınırlamasıyla birlikte, kredi kartı kullanıcıları arasında endişe ve spekülasyonlar arttı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla bu iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yapmış olduğu açıklamada, kredi kartlarıyla taksitlendirme uygulamasının kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kurumlar tarafından böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmediği ifade edilerek, piyasanın işleyişini bozabilecek yanıltıcı ve spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Kredi kartı sonradan taksitlendirme uygulaması devam edecek - 2. Resim

KREDİ KARTINA TAKSİT SINIRLANDIRMASI 

Benzer şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu iddiaları yalanlayarak, orta vadeli programlarının uygulamalarıyla ilgili net politikalar belirlediklerini ve bu politikaların seçim sonrası dönemde de geçerli olacağını vurguladı. Vatandaşlardan, kendilerinden duymadıkları haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bu açıklamaların ardından, kredi kartlarıyla alışverişlerde taksitlendirme imkanlarının kaldırıldığına dair iddiaların doğru olmadığı ve mevcut uygulamaların devam ettiği netlik kazandı. Dolayısıyla, kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde sonradan taksitlendirme seçeneği hala geçerliliğini koruyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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