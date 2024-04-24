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Haberler > Haberler > Finansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü...

Finansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Finansbank&#039;tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü...

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Finansbank 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü ile emeklilere müjdeyi duyurdu. Emekli maaşını QNB Finansbank'a t5aşıyan emekliler 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanırken 1200 TL'lik indirimin de sahibi oluyor.

Finansbank emekli maaş promosyonu ücretleri emekli vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Avantajlı promosyon tutarlarından yararlanmak isteyen emekliler bankaların kampanyalarını kıyaslıyor. 

Son olarak Finansbank emekli vatandaşlara özel emeklilik ödülünü duyurdu.

Avantajlar dünyasının kapısını aralayan bu kampanyanın detaylarını sizler için derledik...

Finansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü... - 1. Resim

FİNANSBANK'TAN EMEKLİLERE 15.000 TL NAKİT PROMOSYON

Bankalarım emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda, QNB Finansbank da maaşını, bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarını Finansbank'a taşıyanlar maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanacak.

Öte yandan Finansbank, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a özel kredi ayrıcalıklarını açıkladı.

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülünü vatandaşlar ile buluşturacak.

Promosyon, banka üzerinden yatan ilk maaş sonrasında ödenecek.

Finansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü... - 2. Resim

CARDFİNANS EMEKLİ KREDİ KARTI AVANTAJLARI 

CardFinans Emekli kredi kartı ile yurtiçi diğer tüm banka ATM’lerinden para çekme, para yatırma veya bakiye sorgulama işlemleri  ayda iki defa ücretsiz olacak.

 EFT saatlerinde ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti tanınacak ve QNB Finansbank şubelerinde yapılacak işlemlerde sıra önceliği verilecek.

CardFinans Emekli kredi kartına sahip olunması durumunda; ilk yıl, yıllık üyelik ücreti tahsil edilmeyecek.

Emekli maaşını Finansbank'tan  alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 1200 TL'ye varan indirimlerden faydalanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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