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Haberler > Haberler > ING 18 bin TL'ye varan emekli nakit promosyonu veriyor

ING 18 bin TL'ye varan emekli nakit promosyonu veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ING 18 bin TL&#039;ye varan emekli nakit promosyonu veriyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. ING Bank’ın emekli promosyonunu yükseltmesinin ardından ING ne kadar emekli promosyonu veriyor merak edildi. İşte yeni ING emekli promosyon tutarları…

ING ne kadar emekli promosyonu veriyor? ING’den emekli promosyonuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Emekli promosyonunda artışa gidildi.

ING NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

ING Bank emekli promosyon tutarı 18 bin TL oldu - 1. Resim

ING EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK?

15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 3 Nisan 2024- 30 Nisan 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10.000 TL’ye kadar ise 6.250 TL; 10.000 TL- 15.000 TL arası ise 10.000 TL; 15.000-20.000 TL arası ise 12.500 TL; 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 28 Mart 2024-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda da en fazla 3.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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