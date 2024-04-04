ING'den emekli hamlesi! Promosyonu 18 bin TL'ye yükseltti

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Dijital gücüyle kalıpların dışında ve hayatın içinde çözümler geliştiren ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

HANGİ EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİLECEK?

15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 3 Nisan 2024- 30 Nisan 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10.000 TL’ye kadar ise 6.250 TL; 10.000 TL- 15.000 TL arası ise 10.000 TL; 15.000-20.000 TL arası ise 12.500 TL; 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 28 Mart 2024-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda da en fazla 3.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.