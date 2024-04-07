Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar...

Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kendilerini banka çalışanı gibi tanıtan telefon sahtekârları “iki farklı taktik”le emeklilerin hayallerini çalıyor. Banka yetkilisi gibi emekliyi arayan sahtekârlar “Maaşınızı evinize getireceğiz” yalanıyla vatandaşlarımızın kimlik ve hesap bilgilerini ele geçiriyor. Bir diğer taktik ise zamlı promosyonu alabilmek için fark ödeyerek eski promosyonu iptal etme numarası...

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, burada yaşanan yoğunluk dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayarak tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Emeklileri hedef alan dolandırıcılar telefon ile aradıkları kişiden kişisel bilgilerini almaya çalışıyor. “Emekli maaşınızı evinize getireceğiz” diyerek kimlik bilgileri dışında banka hesap bilgileri de sızdırılmaya çalışılıyor. Bir diğer yöntemde ise, dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu genelde telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü biliyorlar ki emekliler bu konuda dijital ortam telefon konusunda yeterli bilgi birikime ve donanıma sahip olmayabiliyorlar. Maaş kartlarımızın arkasında CVV söz konusu. CVV numaraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Müteahhitler elini taşın altına koydu! Şirketler finansman problemini kampanyalarla aşıyor...Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar - GündemKütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlarMoralleri bozulan MYK’yı Cumhurbaşkanı teselli etti! Erdoğan'dan 5 önemli mesaj - GündemErdoğan'dan 5 önemli mesajMeteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor... İşte il il hava durumu - GündemMeteoroloji'den sağanak uyarısı!'Canık Çetesi' çökertildi, elebaşı dahil 21 kişi yakalandı - GündemBakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı: 424 örgüt çökertildiGüçlü ülke güçlü Dışişleri ile olur, teşkilat baştan aşağı yapılandırılıyor - GündemGüçlü ülke güçlü Dışişleri ile olurÇanakkale'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu - GündemÇanakkale'de korkutan deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...