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Erdoğan'dan MYK toplantısında 11 mesaj: Emekliler, ekonomi, oy kaybı...

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Erdoğan&#039;dan MYK toplantısında 11 mesaj: Emekliler, ekonomi, oy kaybı...

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında verdiği mesajlar dikkat çekti. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın mesajlarını 11 maddeyle özetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, dün düzenlenen MYK toplantısında kurmaylarına verdiği mesajlar ortaya çıkıyor. 

31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablonun sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı olduğunu, bunun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin ciddi bir oy kaybı yaşadığını vurgulamıştı.

"TEŞHİS DOĞRU, TAHLİL DOĞRU, ÇARE DOĞRU"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısındaki açıklamalarını değerlendirdi."Teşhis doğru, tahlil doğru, çare doğru dedim." ifadelerini kullanan Selvi, "İçinde samimi özeleştiri ve önemli tespitlerin bulunduğu konuşmasından bazı başlıkları aktarmak istiyorum." diye devam etti.

Selvi'nin yazısındaki o bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde samimi özeleştiri ve önemli tespitlerin bulunduğu konuşmasından bazı başlıkları aktarmak istiyorum.

1- Ben dahil parti yönetiminde bulunan hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Seçim sonuçları tek bir nedene indirgenemez. Nerede hata, yanlış, kasıt ve ihanet varsa üzerine gitmek boynumun borcudur.

2- Seçim sonuçları tek bir nedenle, sadece ekonomiyle izah edilemez.

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EMEKLİLER

3- Tüm illerde serzenişlerini dinlediğimiz emekliler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimi refah kaybına uğradı. Emeklilerin sıkıntılarını hafifletmeye yönelik çabalarımız istenilen noktaya ulaşamadı.

4- Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan süreçte yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı 31 Mart’ta derinden hissedildi. Hayat pahalılığını önlemeye yönelik tedbirlerimiz yeterince hissedilemedi.

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KAN VE RUH KAYBI

5- Milletin verdiği mesaj net. Seçimlerde bariz bir oy kaybı oldu. Ortada oy kaybının yanı sıra kan ve ruh kaybı olduğunu düşünüyorum. Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunu millete atamayız. Hatayı millette aramak gibi bir geleneğimiz yok. Hatayı kendimizde arayacağız.

6- 21 yıldır bizi destekleyen seçmeni sandığa götüremedik.

7- Mevcut durumdan hem genel merkez hem teşkilatlar hem de adayların sorumluluğu var.

DUVAR ÖREMEYİZ

8- AK Parti olarak milletin bağrından çıktık. Milletle aramıza duvar öremeyiz, milletle aramıza duvar örülmesine izin veremeyiz. En büyük düşmanımız milletle aramıza duvar örülmesi olur. Millete tepeden bakmak ve kibir olur. Hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumu olanlar bunun hesabını vermekten kaçınamayacak.

9- Parti yönetimi, il ve ilçe teşkilatları, belediyeler ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlarla mücadele edeceğiz.

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BUZ GİBİ ERİMEMEK İÇİN

10- Güneşi gören buz gibi olmamak, eleştirdiğimiz diğer partilere benzememek ve ileride daha ağır bedeller ödememek için hatalarımızı görüp kendimizi toparlamamız, milletin gönlüne yeniden girmemiz gerekiyor.

11- 22 yıllık zorlu mücadele heba edilemez.

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