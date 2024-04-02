Erdoğan'dan AK Parti'nin oy kaybı için "kibir hastalığı" vurgusu: "Şahsım dahil hiçbir arkadaşımız sorumluluktan kaçamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıya dair detayları TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin canlı yayında anlattı. Erdoğan'ın "kibir hastalığı" vurgusu yaptığı toplantıda, "Şahsım dahil hiçbir arkadaşımız sorumluluktan kaçamaz" dediği öğrenildi. Erdoğan aynı zamanda emekliler için de açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Saat 15.00'te başlayan ve basın kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü. Kritik toplantıda Erdoğan'ın yerel seçimler için değerlendirme yaptığı öğrenildi.

TGRT Haber muhabiri Merve Şahin MYK toplantısına dair detayları canlı yayında anlattı. Şahin, Erdoğan'ın MYK'da söylediği sözleri şu ifadelerle aktardı:

EMEKLİLER EN FAZLA REFAH KAYBI OLAN KESİM

"Erdoğan kurmaylarına verdiği mesajda, "Emekliler yüksek enflasyon sebebiyle en fazla refah kaybına uğrayan kesim ve emeklilerimizin serzenişlerini il ziyaretlerimizde görüyorduk. Gerek 5 bin TL'lik ikramiye gerekse yüzde 50'yi bulan maaş zamları ve gerekse diğer adımlarla bu baskıyı hafifletmeye çalıştık ama muvaffak olamadık" dedi.

MİLLETİN SİNESİNDEN DOĞAN PARTİ VATANDAŞA DUVAR ÖREMEZ

Erdoğan, aynı zamanda "kibir hastalığına" dikkat çekti. Erdoğan, "Buradan başlayarak il ilçe belde teşkilatlarına belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Milletin sinesinden doğan bir partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvar örmesidir" dedi.

KAYBEDİLEN İLLERİ MASAYA YATIRACAĞIZ

Erdoğan, hem ittifak olarak hem de Amasya Kütahya, Kırıkkale gibi MHP ile ayrı ayrı girip CHP'ye kazandırılan il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Hatayı kusuru millette aramak bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz hayatımız boyunca böyle bir yola başvurmayacağız" dedi.

HİÇBİR ARKADAŞIMIZ SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ

Erdoğan, "Açıkça söylüyorum şahsım dahil bu masada oturan hiçbir arkadaşımız 31 Mart'ın sorumluluğundan kimse kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum" ifadelerini de kullandı.

Seçim sonrası istifa veya bir görevden alma olacak mı soruları gündemdeydi. Erdoğan "sorumluktan kaçamaz" diyerek bunun sinyalini vermiş oldu.

ERDOĞAN'A GÖRE MİLLETİN VERDİĞİ MESAJ NET

Erdoğan'ın güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın ayrıca 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyeceğini söylediği de öğrenildi."