Asgari ücret ve emekliye yüksek oranlı zam yolda! SGK Uzmanı Özgür Erdursun seçim sonrası için rakam verdi

Yerel seçimlere emekli maaşları damgasını vurdu. Beklentileri karşılanmayan dar gelirliler sandıkta son sözü söyledi. Peki Temmuz ayında emekli maaşları ve asgari ücrete zam gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye Gazetesi Youtube canlı yayında seçim sonrası için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Erdursun, "Asgari ücret ve emekliye yüksek oranlı zam yapılacak" dedi.

Türkiye ekonomik sıkıntıların gölgesinde sandık başına gitti. Enflasyondaki artışa karşı emekli maaşlarının düşük kalması yerel seçimlere damgasını vurdu. Yıl başında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkmasına bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükselmesine rağmen emekli maaşlarında beklenen iyileştirmenin yapılmaması sandık sonuçlarını etkiledi.

Ana muhalefet partisi CHP, Türkiye genelinde sandıktan önde ayrılan parti oldu. Emekli maaşlarında iyileştirme için Temmuz ayını işaret eden AK Parti hükümeti bundan sonra ne yapacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye Gazetesi Youtube kanalında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamada bulundu.

Özgür Erdursun şunları söyledi:

SEÇMEN "BİR KRİZ VARSA SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ" DEDİ

"Türkiye'de yaklaşık 12.5 milyon emekli asgari ücretin altında aylık alıyor. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 12 bin 500 TL. Makro düzeyde dövize ihtiyaç var, ülke ekonomisi iyi değil. Bunun için farklı politikalar izlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun yükselmemesi için emekli aylıklarını artırmama yoluna gidilmesi gerekiyor. Ama bu durum şuanda milyonlarca kişinin umurunda değil. Vatandaş bireysel olarak mikro düzeyde kendini düşünmek zorunda. Kredi kartı borcu var. Kredi borcu var. Emekli aylığıyla geçinemiyor. Sabit ücretle çalışanlar ve emeklilerin maaşlarına zam TÜİK verilerine göre oluyor. Ama hissedilen enflasyon geçim şartlarını zorluyor. Cebe giren maaş her gün eriyor. Bu durumda herkes kendisini düşünmek zorunda.

Seçmen "bir kriz varsa bu durumun sorumlusu biz değiliz" diyor. Çalışanlar, emekliler, işçiler, bu krizin faturasının kendilerine kesilmesini kabul etmiyor. Hükümete de bu mesaj verildi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2019'da emekli aylıklarında taban uygulaması geldi. En düşük 1.000 TL olarak başlamıştı şimdi, 10 bin TL.

Asgari ücret şu anda 17 bin TL. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacaktı ama bu seçim sonuçlarından sonra büyük ihtimal bir zam yapılacak.

Asgari ücrete bir zam yapılmazsa hükümet zaten emeklilere farkını hükümet veremez. Zorunlu olarak asgari ücrete zam yapıp emekli maaşlarına da zam yapacak.

EMEKLİYE YÜKSEK ORANLI SEYYANEN ZAM YOLDA

Şuanda iki aylık enflasyon belli oldu. Gelecek hafta üçüncü veri gelecek. Altı aylık enflasyon yüzde 30-35'lerde çıkmasını bekliyoruz. Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 30-35 artış yapılırsa 10 bin TL'ye ulaşmaz. 10 bin TL'lik taban ücreti artırmak gerekiyor. En az 15 bin TL olmalı. Emekliler 20 bin TL de isteyebilir. 10 bin TL zam olur mu? Rakamlar yüksek geliyor ama diğer taraftan da sadece kiralar 15-20 bin TL.

Seçimden sonra daha yüksek oranlı zam talebi olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarının önerilerini dinlemeyebilir. Bu durumda da enflasyonda daha da büyük tehlike bizi bekliyor.

ZAM YAPILMAZSA ERKEN SEÇİMİ KONUŞURUZ

Temmuz ayında enflasyon farkı + refah payı muhakkak ilave edilecek. Asgari ücrete artış yapılmazsa emeklilerin aradaki farkları karşılanamaz. Asgari ücrete zam yapıldığında diğer ücretlere de sigorta ve vergiler aynı oranda artışlar yapılır. Aradaki fark da emekliye verilir.

Enflasyon 1 yılda düşürülmesi hedefleniyorsa bu durumda süreç 2-3 yıla yayılabilir.

Emeklilerin talepleri karşılanmazsa sandığa yansıyacağını bekliyordum. Türkiye'de Temmuz ayında beklentiler karşılanmazsa erken seçimi konuşuruz. Bu nedenle asgari ücrete yüksek oranlı artış yapıp aradaki farkı emeklilere verme yoluna gidebilir. Ya da emekli aylıklarını artırmak için dolaylı vergiler gelebilir."