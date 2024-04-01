Sandıkta asıl sonucu orta yaş ve gençler belirledi! Kamuoyu Araştırmacısı Karan: "Emekliler bir şekilde oy veriyor"

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Karan, TGRT Haber'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde neticeyi belirleyen kısmı açıkladı. Emeklilerin şikayetlere rağmen partilerine bir şekilde oy verdiğini vurgulayan Karan, "Asıl sonucu kentli, mavi ve beyaz yakalı orta yaş ve gençler belirledi" dedi.

Türkiye 10 ay sonra gittiği sandık başında yerel yöneticilerini seçti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP ülke genelinde birinci parti oldu. AK Parti ikinci, Yeniden Refah ise üçüncü sırada yer aldı. Seçmenin sandıkta verdiği mesaja siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Kamuoyu Araştırmacısı Murat Karan, sandıkta yaşanan sonuçlara ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programına katılan Murat Karan, "Kentli, mavi ve beyaz yakalılar ile gençler seçimi belirledi" dedi.

Seçimin son bir haftada yön değiştirdiğine yönelik görüşlere cevap veren Karan şunları söyledi:

İSTANBUL'DA SON BİR HAFTADA SEÇMENİN TAVRI DEĞİŞTİ

"İstanbul'da böyle olabilir. Ama Ankara'da bu fark zaten başlarken bu civardaydı. Yüzde 54'e 40 başlamış bir yarıştı. Sandığa 30'a 60 olarak yansıdı. İstanbul'da ise sonuçların sonradan değiştiğin yaşadık. Belediye Meclis Üyesi sonuçlarına bakarsak CHP'nin oyu yüzde 45, AK Parti'nin ise yüzde 40. Aslında denge bu konumdaydı. Özelikle YRP, DEM ve İyi Parti'nin bir miktar oyu vardı ama son bir haftada çok hızlı bir erime oldu. Bu oylar CHP adayı İmamoğlu'na gitti.

AKŞENER'İN EV KÖLESİ AÇIKLAMASI SEÇMENDE KARŞILIK BULMADI

İyi Parti'nin adaylarının ortalama 3.5-4.0 civarında oyunun olduğunu buluyorduk. Seçimden birkaç gün önce Akşener'in Keçiören'de Özgür Özel, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na çok sert bir açıklaması oldu. Hatta Mansur Yavaş'a "ev kölesi" tabiri oldu. Bu parti içinde ve seçmende bir kabul görmedi. İstanbul'da İyi Parti üye sayısı yaklaşık 80 bin iken Buğra Kavuncu'nun oyu 56 bin çıktı. Aynısını biz YRP'de de gördük. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'da 3.2 oy alan YRP ise 6.2 oy alması bekleniyordu. Ama yüzde 2'lerde bir oy aldı.

MUHALİF SEÇMEN "İMAMOĞLU" ÜSTÜNDE İTTİFAK YAPTI

Muhalif seçmen toptan ittifakını sandıkta 'Ekrem İmamoğlu' üstünde yaptı. İmamoğlu böylelikle yüzde 45'lerde olan oyunu yüzde 52'lere çıkardı.

SAĞ KESİMDE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

Ecevit'in yüzde 40 aldığı seçimlerde katılım oranı yüzde 70'ti. Toplam seçmende aldığı oy yüzde 28'di. Katılım düşük olduğu için geçerli oylarda yüzde 42'ye tekabül etti.

CHP sağ seçmen sandığa gitmediği için yüzde 42'yi aldı. Yerel seçimde katılım yüzde 78 yerine yüzde 85-90 olsaydı rakamlar biraz daha dengeli olabilirdi. Eski AK Parti'nin kalelerinde katılım azaldı. İki sebebi var birincisi emekliler.

EMEKLİLER BÜTÜN ŞİKAYETLERE RAĞMEN BİR ŞEKİLDE OY VERİYOR

Emekliler ile yaptığımız çalışmalarda bütün şikayetlere rağmen partilerine bir şekilde oy veriyor. Oy kullanmayan ya da sandığa gelmeyen ya da oyunu değiştiren daha genç ve orta yaştaki seçmen.

ASIL SONUCU ORTA YAŞ VE GENÇLER BELİRLEDİ

Bu seçimde asıl neticeyi belirleyen kentlerde yaşayan orta sınıf, mavi yakalı, orta yaş grubu seçmenleri ve gençler. Daha yaş almış seçmen bu zamana kadar bir birikim yapmış. Evleri vardır arabaları vardır gelirleri vardır. Ama kentlerde yaşayan çocuğu olan çalışan nüfus için yaşam şartları zorlaştı. Hayatın idam edilmesi, çocuğun eğitim masrafı son 8 ayda ikiye katlandı. Bu seçmen ya sandığa gelmedi ya da oyunun rengini değiştirme kararı aldı."