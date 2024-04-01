Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı: Kesin olmayan sonuçlara göre İmamoğlu seçimi kazandı

İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı: Kesin olmayan sonuçlara göre İmamoğlu seçimi kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İl Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 oy aldı" denildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti kaç belediye aldı, kaç belediye kaybetti? Seçim 2024'te dikkat çeken kentler - Gündemİşte AK Parti'nin kaybettiği kentlerYargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi - GündemYargıtay Başkanı, 11. turda da belirlenemediBu seçimde de gelenek bozulmadı! 150 yıldır yönetiyorlar... - GündemBu seçimde de gelenek bozulmadı! 150 yıldır yönetiyorlar...İstanbul, İzmir, Ankara... 3 büyükşehirde belediye meclisinde hangi parti çoğunlukta? - Gündem3 büyükşehirde belediye meclisinde hangi parti çoğunlukta?YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11 - GündemHangi parti kaç belediye aldı? YSK'dan açıklama var2019'dan 2024'e: 16 milyonluk İstanbul'da hangi ilçeler CHP'ye geçti? - Gündemİstanbul'da hangi ilçeler CHP'ye geçti?Esenyurt'ta CHP-DEM ittifakının adayı kazandı - GündemCHP'nin DEM Parti'yle ittifak yaptığı ilçede sonuç netleştiİki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirledi - Gündemİki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirlediDEVA Partisi'nin ilk sınavıydı! AK Parti'nin elindeki belediyeyi aldı - GündemDEVA Partisi'nin ilk sınavıydı!AK Parti, İzmir'de istediğini alamadı! 4 belediye CHP'ye geçti - GündemAK Parti, İzmir'de istediğini alamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...