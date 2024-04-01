İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı: Kesin olmayan sonuçlara göre İmamoğlu seçimi kazandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 12:32 - Güncelleme:

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İl Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 oy aldı" denildi.