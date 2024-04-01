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Seçim bitti, itiraz süreci başladı: Son adres YSK

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçim bitti, itiraz süreci başladı: Son adres YSK

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin yeni yerel yöneticilerini seçtiği 31 Mart seçimlerinde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. İtirazlar 13 günlük bir takvimde sonuçlanmış olacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla itiraz süreci de başladı. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 13 günlük bir takvimde sonuçlanmış olacak.

Buna göre sandık kurulu kararlarına itirazlar 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapabilecek. İlçe seçim kurulları, başvuruları 2 gün içinde yani 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak. 

SON ADRES YSK

Buradan gelen itirazların reddine karar verildiğine ise iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek. Buradaki itiraz süresi ise 5 Nisan günü saat 17.00’de sona erecek. İl seçim kurullarının da karar vermek için önünde 2 günü var. Kurullar, 7 Nisan Pazar gününe kadar başvuruları karar bağlayacak. 

İtirazlar il seçim kurullarında kabul bulmazsa, başvurucuların son adresi YSK olacak. YSK sürecinde siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvuracak ve 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek. YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra, 13 Nisan tarihinde YSK tarafından duyurulacak. 

Öte yandan, itiraz başvuruları son tarihe kadar giderse YSK bayramda mesai yapmış olacak. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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