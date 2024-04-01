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AK Parti kaç belediye aldı, kaç belediye kaybetti? Seçim 2024'te dikkat çeken kentler

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Gündem Haberleri

31 Mart yerel seçimleri büyük heyecana sahne oldu. Enflasyon, emeklinin maaş isyanı, DEM ile iş birliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP’yi birinci parti yaparken, seçmen ise AK Parti’ye sandıkta mesaj verdi. 2019 seçimlerinde 15'i büyükşehir olmak üzere toplam 39 kenti kazanan AK Parti, bu seçimde kazandığı birçok şehri kaybetti.

Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı. Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı.

AK Parti, 2019 seçimlerinde kazandığı birçok kenti rakiplerine kaptırdı.

2019’da 15'i büyükşehir olmak üzere toplamda 39 ilin yönetimini kazanan AK Parti, 2024 yerel seçimlerinde toplamda 24 şehrin belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti 2019 seçimlerinde ise şu şehirleri kazanmıştı:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

AK Parti, 2024 seçimlerinde şu şehirlerin belediye başkanlığını kazandı:

Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Karabük, Düzce.

AK Parti’nin 2024 seçimlerinde kaybettiği şehirler ise şöyle:

Adıyaman - CHP - Abdurrahman Tutdere

Afyonkarahisar - CHP - Burcu Köksal

Ağrı - DEM - Hazal Aras

Balıkesir - CHP - Ahmet Akın 

Bursa - CHP - Mustafa Bozbey

Denizli - CHP - Bülent Nuri Çavuşoğlu    

Gümüşhane - MHP - Vedat Soner Başer

Muş - DEM - Sırrı Söylemez    

Nevşehir - İyi Parti - Rasim Arı

Sivas - Büyük Birlik Partisi - Adem Uzun

Şanlıurfa - Yeniden Refah Partisi - Mehmet Kasım Gülpınar    

Tokat - MHP - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

Giresun - CHP - Fuat Köse

Kırıkkale - CHP - Ahmet Önal

Kilis - CHP - Hakan Bilecen

Uşak - CHP - Özkan Yalım

Yozgat - Yeniden Refah Partisi - Kazım Arslan

Zonguldak - CHP - Tahsin Erdem    

Düzenleyen:  - Gündem
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