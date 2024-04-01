AK Parti kaç belediye aldı, kaç belediye kaybetti? Seçim 2024'te dikkat çeken kentler
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31 Mart yerel seçimleri büyük heyecana sahne oldu. Enflasyon, emeklinin maaş isyanı, DEM ile iş birliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP’yi birinci parti yaparken, seçmen ise AK Parti’ye sandıkta mesaj verdi. 2019 seçimlerinde 15'i büyükşehir olmak üzere toplam 39 kenti kazanan AK Parti, bu seçimde kazandığı birçok şehri kaybetti.
Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı. Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı.
AK Parti, 2019 seçimlerinde kazandığı birçok kenti rakiplerine kaptırdı.
2019’da 15'i büyükşehir olmak üzere toplamda 39 ilin yönetimini kazanan AK Parti, 2024 yerel seçimlerinde toplamda 24 şehrin belediye başkanlığını kazandı.
AK Parti 2019 seçimlerinde ise şu şehirleri kazanmıştı:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak.
AK Parti, 2024 seçimlerinde şu şehirlerin belediye başkanlığını kazandı:
Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Karabük, Düzce.
AK Parti’nin 2024 seçimlerinde kaybettiği şehirler ise şöyle:
Adıyaman - CHP - Abdurrahman Tutdere
Afyonkarahisar - CHP - Burcu Köksal
Ağrı - DEM - Hazal Aras
Balıkesir - CHP - Ahmet Akın
Bursa - CHP - Mustafa Bozbey
Denizli - CHP - Bülent Nuri Çavuşoğlu
Gümüşhane - MHP - Vedat Soner Başer
Muş - DEM - Sırrı Söylemez
Nevşehir - İyi Parti - Rasim Arı
Sivas - Büyük Birlik Partisi - Adem Uzun
Şanlıurfa - Yeniden Refah Partisi - Mehmet Kasım Gülpınar
Tokat - MHP - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
Giresun - CHP - Fuat Köse
Kırıkkale - CHP - Ahmet Önal
Kilis - CHP - Hakan Bilecen
Uşak - CHP - Özkan Yalım
Yozgat - Yeniden Refah Partisi - Kazım Arslan
Zonguldak - CHP - Tahsin Erdem