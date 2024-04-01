AK Parti kaç belediye aldı, kaç belediye kaybetti? Seçim 2024'te dikkat çeken kentler

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 12:29 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimleri büyük heyecana sahne oldu. Enflasyon, emeklinin maaş isyanı, DEM ile iş birliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP’yi birinci parti yaparken, seçmen ise AK Parti’ye sandıkta mesaj verdi. 2019 seçimlerinde 15'i büyükşehir olmak üzere toplam 39 kenti kazanan AK Parti, bu seçimde kazandığı birçok şehri kaybetti.