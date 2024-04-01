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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj: Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız

Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj: Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten seçim sonrası ilk mesaj: Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. OVP'yi uygulamaya devam edeceklerini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."  dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, ana hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. 

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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