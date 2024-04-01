Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj: Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. OVP'yi uygulamaya devam edeceklerini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız." dedi.