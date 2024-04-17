Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB'ye kart borcu uyarısı geldi, daha fazla sıkılaşma yolda

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yasal takibe takılan kişi sayısı tavan yaparken dünyaca ünlü finans kuruluşu Fitch Ratings'ten Merkez Bankası'na (TCMB) kart borcu uyarısı geldi. Fitch, daha fazla sıkılaştırma yapılması gerekliliğine işaret etti.

Enflasyona karşı gelir düzeyi azalanlar geçim yolunu kredi kartında buldu. Özellikle okul başlangıcı ve tatil dönemlerinde kredi kartı harcamaları tavan yaptı. Kredi kartı harcamalarının önüne geçmek isteyen Merkez Bankası, son olarak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkardı. Şubat ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe takılan sayısı tavan yaparken, dünyaca ünlü finans kuruluşundan Merkez Bankası'na kart borcu uyarısı geldi.

KREDİ KARTLARINA DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMA TAVSİYESİ

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi kartı kredilerinin yüzde 162 oranında büyümesinin ardından finansal koşulların daha da sıkılaştırması için Merkez Bankası'nı uyardı.

Fitch Ratings tarafından konuya ilişkin yayımlanan raporda, “Hanehalkları enflasyonist ortamda alımlarını öne çekmek ve taksitlerle alım maliyetlerini aylara yaymak amacıyla kredi kartı kullanımlarını kayda değer şekilde artırdılar” değerlendirmesi yer aldı.

KREDİ KARTI KREDİLERİ YÜZDE 162'Yİ AŞTI

Rapora göre, teminatsız bireysel borç verme, alınan makroihtiyati önlemlere karşın Mayıs 2023 yerel seçimleri sonrası hızlı şekilde artış kaydetti.

Merkez Bankası’nın tüketici kredileri ile kredi kartı borçlanmasını soğutmaya odaklı hedefli bankacılık düzenlemeleri ile birlikte daha sıkı finansal koşullar tesis etmeye devam edeceği görüşü yer alan raporda, bireysel kredi kartı kredilerinin 2023 yılında yüzde 162 oranında büyüyerek enflasyonun ve nominal kredi büyümesinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.

KREDİ KARTI BORÇLARI YÜKSELDİ

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 217 bin kişi iken aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 203 bin kişi oldu.