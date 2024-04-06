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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25&#039;e yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar göre söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi - 1. Resim

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.

 
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gençlerde kansere yakalanma oranı 2 katı arttıKredi kartı aylık azami akdi faiz oranı 4,25 oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete
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Esen 6 Nisan 2024 00:24

Faiz yükseldikçe ödeme zorlukları olacaktır.Kötü gidişat devam ediyor.Ekonomi yi kötü yönetim 31 Mart ta ikazını almasına rağmen düzelme yok

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