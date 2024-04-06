Merkez Bankası'ndan kredi kartı için yeni karar! Aylık faiz oranı yüzde 4.25'e yükseldi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar göre söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.
Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Faiz yükseldikçe ödeme zorlukları olacaktır.Kötü gidişat devam ediyor.Ekonomi yi kötü yönetim 31 Mart ta ikazını almasına rağmen düzelme yok