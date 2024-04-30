Şırnak'ta askeri araç devrildi!1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 ASKER YARALANDI
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı