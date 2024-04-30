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Şırnak'ta askeri araç devrildi!1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta askeri araç devrildi!1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ASKER YARALANDI

Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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