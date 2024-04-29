Isparta'da feci kaza! Polis Yonuz Turan şehit oldu

Isparta’da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli trafik polisi Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı. Kazada Turan şehit olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Isparta'da saat 07.30 sularında meydana gelen trafik kazasında Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan şehit oldu.

Isparta-Eğirdir kara yolunun üçüncü kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan polis memuru Yonuz Turan'a, ardından da ekip aracına çarptı.

YONUZ TURAN ŞEHİT OLDU

Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Meydana gelen kazada Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yeri ekipler tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeler sonrası kaza ile ilgili bilgi alan Isparta valisi Aydın Baruş şehit olan polis memurunun Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek “Personelimiz radar uygulaması yapmak üzere polis aracını emniyet şeridine çekiyor. Radar uygulamasını belirtmek içinde yine emniyet şeridine uyarı levhası koyuyor. O esnada süratli olduğunu tahmin ettiğimiz bir otomobil polis memurumuza çarpıyor. Olaydan sonra hastaneye kaldırıldı polis memurumuz ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Öte yandan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NEZAKETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şehit polis memuru Yonuz Turan 13 Aralık 2018 tarihinde kış lastiği uygulamasında kameralar tarafından görev başında görüntülenmişti. Turan, Isparta-Antalya karayolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve otobüslerde tahrikli dingiller (çeker) lastiklerinde M+S ve wolfex işaretine bakarken, minibüs, kamyonet ve ticari araçlarda ise aynı işlem 4 lastik kontrolünü de gerçekleştirmiş, kontroller sonrası sürücüleri lastiklerinin durumu hakkında bilgilendirmişti. Turan, lastiklerini kontrol ettiği otobüslerin yolcularına da lastikler hakkında bilgi vermiş ve nezaketiyle dikkati çekmişti.