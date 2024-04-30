2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un, şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022'de kaza geçiren ve o günden beri yoğun bakımda tedavi gören bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

2 YILDIR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Por. Söz. Er Rıdvan GÜRSOY, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."