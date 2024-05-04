Yolda yürüyen kadına saldırıp çantasını çalmıştı! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 16:48 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:49 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.