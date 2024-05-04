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Yolda yürüyen kadına saldırıp çantasını çalmıştı! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yolda yürüyen kadına saldırıp çantasını çalmıştı! Bakan Yerlikaya &quot;Gereği yapıldı&quot; dedi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı.

ÇANTAYI ALIP KAÇMIŞTI

Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YERLİKAYA: TUTUKLANDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "GEREĞİ YAPILDI-14" başlığıyla bir paylaşım yayınladı. Yerlikaya, şunları söyledi: "Fatih’te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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