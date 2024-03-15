Silahla rehin alma, tehdit, gasp... Hesaplarına yüz binlerce lira para aktardılar

Adana Seyhan'da 2 kişi silahla bir kıraathanede rehin alındı. Tehditle rehin aldıkları kişilere cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamasını açtıran kişiler, hesaplarına 200 bin TL attırdı. Olayın polisin dahil olmasıyla 2 şüpheli tutuklanırken, paranın aktarıldığı hesap bloke edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde Volkan T. adlı kişi, Recep Can Ç. ile Doğan P.'yi bir kıraathaneye çağırdı. Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç., Recep Can Ç. ile Doğan P.’yi silah zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı.

Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin hesabında 200 bin TL gönderdi. Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri “Polise giderseniz, sizi buluruz” diye tehdit ederek bıraktı.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Gasp büro amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Kısa sürede silahla alıkoyan Volkan T., Metincan Ç. ve parayı gönderdikleri Yusuf Y.’in evlerini tespit etti.

Ekipler, şüphelileri saklandığı evlerine yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi.

Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi ise yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi.