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Haberler > Politika > Seçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar! Seçim afişleri toplatıldı

Seçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar! Seçim afişleri toplatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da Seçim Kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarına ve aydınlatma direklerine asılan seçim afişlerinin hepsi toplatıldı. Adana Valisi Köşger, asılan afişler için “Bu iş kontrolden çıkmış durumda” dedi. 

Yerel seçimler öncesi belediye başkan ve muhtar adaylarının seçim afişlerinin hem görüntü kirliliğine hem de trafiğe neden olduğu Adana'da İl Seçim Kurulu hareke geçti. Yasal noktaların dışarısına asılan afişler seçim kurulu kararı ile toplatıldı.

'BU İŞ KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, afişlerin toplatılmasına ilişkin yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Adana’da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil.

Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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