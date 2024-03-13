Son seçim anketinde ibre tersine döndü: İstanbul, Adana ve Balıkesir'de önde olan isimler değişti

Yerel seçimlerde sonuçları en fazla merak edilen illerden olan İstanbul, Adana ve Balıkesir'de son anket sonuçları ibrenin tersine döndüğünü gösterdi. Gezici Araştırma'nın anket araştırmasına göre mega kentte Kurum, İmamoğlu'nun önüne geçerken Balıkesir ve Adana'da ise CHP'nin başkan adaylarının önde olduğu görüldü.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, başkan adaylarının yarışı kızışıyor. Yapılan anketler seçim yarışının heyecanını artırırken sonucu en çok merak edilen İstanbul, Adana ve Balıkesir için ibre tersine döndü.

Geçtiğimiz günlerde MAK Araştırma tarafından açıklanan yerel seçim anketinde İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Balıkesir'de AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın, Adana'da AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önde olduğu görülmüştü. Gezici Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde ise üç büyükşehirde de isimler değişti.

İSTANBULLULAR KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklanan anket sonuçlarında İstanbul'da CHP'nin mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayı Murat Kurum'un birkaç puan önünde olduğu görülmüştü.

Gezici Araştırma, tarafından 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Gezici anketine göre Kurum; yüzde 0,6 puanla İmamoğlu'nun önünde yer aldı.

AK Parti adayı Murat Kurum- Yüzde 44.1

CHP adayı Ekrem İmamoğlu - Yüzde 43,5

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş - Yüzde 4.1

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu - Yüzde 3.1

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz - Yüzde 2.3

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu - Yüzde 1.7

Diğer - Yüzde 1.2

BALIKESİR'DE SON DURUM

CHP ve İyi Parti arasındaki tartışmalı il Balıkesir'de de işler değişti. MAK Araştırma'nın Balıkesir anketinde AK Parti adayı Yücel Yılmaz yüzde 40 oy, CHP adayı Ahmet Akın ise yüzde 34 oy almıştı.

Gezici'nin anket sonuçlarına göre ise CHP adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde yer aldı.

Gezici Araştırma'nın Balıkesir anketine göre adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:

CHP adayı Ahmet Akın: Yüzde 47,2

AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Yücel Yılmaz: Yüzde 42,1

İYİ Parti adayı Turhan Çömez: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi adayı Tanju Akçe: Yüzde 3,2

Zafer Partisi adayı Mutlu Aksoy: Yüzde 1,4

DEM Parti adayı Mehmet Rauf Kocaman: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 1,6

ADANA'DA FARK 'KARALAR' LEHİNE

Adana'da da benzer bir durum ortaya çıktı.

MAK Araştırma'nın yaptığı son ankette AK Parti adayı Mehmet Fatih Kocaispir, en yakın rakibi CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın 1 puan önünde yer almıştı.

Gezici Araştırma'nın Adana anketine göre ise Karalar, Kocaispir'e 4.6 puan fark atıyor.

Adana'daki son anket sonuçları şöyle;

CHP adayı Zeydan Karalar: Yüzde 45,9

AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Mehmet Fatih Kocaispir: Yüzde 41,3

DEM Parti adayı Şehriban Defişat: Yüzde 5,9

İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş: Yüzde 5,3

Zafer Partisi adayı Umut Yanar: Yüzde 0,7

Yeniden Refah Partisi adayı Selahattin Baysal: Yüzde 0,3

Memleket Partisi adayı Ethem Efe: Yüzde 0,2

Emek Partisi adayı Sevil Aracı Bek: Yüzde 0,2

Diğer: Yüzde 1,2