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    • İstanbul seçiminin sonucunu Esenyurt belirleyecek: AK Parti'nin adayı hazır, gözler CHP'de

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul seçiminin sonucunu Esenyurt belirleyecek: AK Parti&#039;nin adayı hazır, gözler CHP&#039;de
    İstanbul, Chp, Esenyurt, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt, yerel seçimlerde İstanbul'un rengini belirleyecek potansiyele sahip. AK Parti'nin Hamit Öncü'yü aday gösterdiği Esenyurt için CHP'nin adayının ise 12 Şubat'taki PM'de belli olması bekleniyor.

    CHP, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. 12 Şubat'ta yapılacak olan Parti Meclisi (PM) toplantısında ise kalan tüm adayların belirlenmesi bekleniyor. 

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığını tekrar kazanmak isteyen CHP, Esenyurt'u da kaybetmek istemiyor. Yerel seçimler için hem AK Parti hem de CHP cephesinde Esenyurt büyük önem taşıyor. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Esenyurt'ta AK Parti'nin adayı olarak Hamit Öncü gösterildi.

    2019 seçimlerinde Ardahanlı Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP’nin ise adayını değiştirmesinin sürpriz olmayacağı düşünülüyor.

    CHP'liler ise 12 Şubat'taki PM'de Çankaya ya da Kadıköy'e değil Esenyurt'a odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulChpEsenyurtYerel Seçim
    Haberler > Politika > İstanbul seçiminin sonucunu Esenyurt belirleyecek: AK Parti'nin adayı hazır, gözler CHP'de
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