Özgür Özel'den Meral Akşener'e 'Balıkesir' çağrısı

CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e canlı yayında çağrı yaptı. İYİ Parti'nin Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez'i çekmesini isteyen Özel, "Benim tanıdığım Meral Akşener yapar. İstanbul'da en güçlü adaylarını çıkardılar. Hepsine tamam ama Ahmet Akın ve Balıkesir'e bizim borcumuz vardı. Şimdi Balıkesir ve Ahmet Akın ile helalleşme zamanı. Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'i çekmesini isteyen Özgür Özel, "Balıkesir'e borcum var, Ahmet'e borcum var der mi? Ahmet Akın ve Balıkesir'e müştereken borcumuz var. Bence sayın Akşener bunu yapar." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir, çoktan hak ettiğimiz bir yer. Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a hakkını teslim edeceklerini düşünüyorum. Geçen seçim kazanmaya gidiyordu, İYİ Parti Balıkesir'i istedi, ağlaya ağlaya Balıkesir'i çektik. Bir başkası istedi, oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem de sonra AK Parti'ye geçti.

(Turhan Çömez'den bir beklentiniz yok mu?) Olmaz olur mu? Aslında çok değer verdiğim 'ablam' dediğim sevgili Meral Akşener, hakikaten siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. Abla-kardeş ilişkisi içinde olduk. O bir gün şöyle bir şey demişti, ben o jesti hep bekliyorum; Ahmet Akın oradaydı. Bizi gösterdi. "Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim." dedi. Ahmet çok üzgün duruyordu. Ahmet elinde kazandığı büyükşehri 'çekileceksin' dedik, ağlaya ağlaya bıraktı, ağlaya ağlaya Balıkesir'i verdik. Resmen seçimi AK Parti'ye hediye etti, sonra da AK Parti'ye geçti. Meral Hanım bütün Türkiye'de rekabet ediyor. Siyasetlerini yapıyorlar. Ama 'Bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum var." der mi? Benim tanıdığım Meral Akşener yapar. İstanbul'da en güçlü adaylarını çıkardılar. Hepsine tamam ama Ahmet Akın ve Balıkesir'e bizim borcumuz vardı. Şimdi Balıkesir ve Ahmet Akın ile helalleşme zamanı. Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar."